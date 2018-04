Pizza aus dem Drucker bald in Wien?

Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Die Pizza - egal ob beim Italiener, im Imbiss, selbstgemacht oder auch als Tiefkühlgericht, sie schmeckt so gut wie immer. Ab jetzt gibt es sie sogar aus dem Drucker. In Wien wurde die rote Maschine heute präsentiert. In drei Minuten soll die frische Pizza fertig sein und knapp sieben Euro kosten.