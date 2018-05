Kein Zutritt: So sichern Sie Ihr Zuhause!

Auf Widerstandsklasse achten

Zum Glück gibt es Widerstandsklassen, das macht die Sache deutlich übersichtlicher. Gemäß einer allgemein gültigen Norm werden nämlich Türen, Fenster und auch Rollläden in sechs verschiedene Klassen eingeteilt. Es handelt sich dabei um eine Art Schulnote für die Einbruchsicherheit. Unter der Abkürzung RC (engl. resistance class) kann man die Widerstandsklasse des jeweiligen Bauteils an einer einfachen Zahl ablesen: RC 1 bietet so gut wie keinen Schutz, während RC 6 für allerhöchste Sicherheit steht. Für den Privatbereich gilt eine Widerstandsklasse von 3 oder 4 als ausreichend sicher. Elektronische Maßnahmen In diese Kategorie fallen Sicherungseinrichtungen, die auf elektrischer bzw. elektronischer Basis funktionieren. Dazu zählen etwa Alarmanlagen, Videoüberwachungssysteme oder auch eine simple Gegensprechanlage.