Paukenschlag in Freistadt: Stadtmanagerin hört auf

Bürgermeisterin war selbst nicht immer zufrieden mit Stadtmanagerin

Bürgermeisterin Paruta-Teufer ist jedenfalls von der Kündigung überrascht worden, lässt aber im Gespräch mit der „Krone“ auch durchklingen, dass Braumann ihre Tätigkeit nicht immer so erfüllt hätte, wie es die Stadtchefin gerne gewünscht hätte. „Ich finde es trotzdem schade, dass man sagt, man kann mit mir nicht zusammenarbeiten. Das klingt ja in dem Brief so durch“, so die Stadtchefin. Der Vorwurf, dass die ÖVP zu viel Einfluss nehmen würde, wäre für sie aber nicht nachvollziehbar.