Jeder zweite Schüler in Wien von Gewalt betroffen

„Das Thema Gewalt ist sehr ernst zu nehmen und wird in meinem Ressort künftig noch intensiver behandelt werden“, erklärt Minister Heinz Faßmann. „Ziel ist es, den Lebensraum Schule für alle Kinder und Jugendlichen so zu gestalten, dass sie sich sicher fühlen“, so Bundesschulsprecher Harald Zierfuß zur „Krone“. Was die Ferienaufteilung betrifft, wünschen sich 70 Prozent der Befragten Herbstferien. Dafür sollen Tage vom Sommer gestrichen werden. Auch wollen unsere Schüler mehr über Politik und Wirtschaft wissen.