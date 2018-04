Frühlingserwachen: Saisonstart im Garten!

In jedem Fall sind jetzt im April ein paar entscheidende Handgriffe im Garten sehr wichtig: Der Rückschnitt von Sträuchern und Bäumen, die Entlüftung des Rasens (siehe Kasten), das Umstechen und Ausputzen der Beete sowie die Neupflanzung.



Die wichtigsten Schnitte bei Rosen im April

Für den Schnittzeitpunkt der Rosen gibt’s eine Faustregel: Sie werden zur Forsythienblüte geschnitten. Die hängt natürlich immer vom Wetter ab und ist jedes Jahr und auch in jeder Region unterschiedlich. In Wien beginnen die Forsythien schon zu blühen, wenn in Tirol oder Vorarlberg noch einen Meter Schnee liegt. Also: Sobald Sie sehen, dass die Forsythien mit gelben Glöckchen austreiben, heißt es: Ran an die Rosen!