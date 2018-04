Diabetes künftig digital managen

Ein gut funktionierendes Vorreitermodell stellt der „Gesundheitsdialog Diabetes“ der Versicherungsanstalt für Eisenbahn und Bergbau dar. Hier treffen Patienten persönliche Therapieentscheidungen selbst. Behandlungserfolge, z.B. Gewichtsabnahme durch Bewegungsverhalten, werden anschaulich kommuniziert, was sich wiederum positiv auf den Lebenswandel auswirkt. Durch das Telemonitoring zeigte sich eine Erhöhung der Therapiemitwirkung (Compliance) sowie eine Verringerung von Folgeschäden sowie eine Verbesserung der Gesamtsituation. Zweites positives Beispiel: „DiabCare“ in Tirol. Hier wurden in der Region eine Stoffwechselambulanz, niedergelassene Ärzte, Pflegefachkräfte, Diabetes-Berater und Diätologen mit den Patienten vernetzt. Geraten Werte außer Kontrolle, wird der Betreuer vor Ort informiert.