Hotellerie kritisiert die „Industrie-Rechnung“

„Nur weil er beim Tourismus auf die Seilbahnen vergisst und bei der Industrie noch Energieproduzenten und Bau dazurechnet. Tja, trau keiner Statistik, die du nicht selbst ... zusammengestellt hast“, so ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer am Dienstag in einer Aussendung.

Helmenstein kann die Kritik nicht nachvollziehen, zumal er bei der gestrigen Präsentation seiner Studie im Auftrag der IV mehrmals betont habe, dass es in den westlichen Bundesländern keine Rivalität zwischen Industrie und Tourismus gebe. Gegenüber der APA sprach er am Dienstag von einer „unnötigen Aufgeregtheit“. Vorarlberg, Salzburg und Tirol „werden als Tourismusbundesländer wahrgenommen, sie sind aber noch stärker Industriebundesländer“, so der Ökonom. „Es ging nicht um ein Ranking.“

Für seine Berechnung habe er die europaweite statistische Norm (in Österreich: ÖNACE) herangezogen. Zu Tourismus habe sein Institut Economica ausschließlich Hotellerie und Gastronomie gezählt, Industrie sei als Sachgütererzeugung plus Bergbau plus Energie plus Bau definiert. Selbstverständlich befruchteten sich die beiden Wirtschaftsbereiche, wenn etwa Hotels gebaut werden oder Industrievertreter Geschäftsreisen machen.

Josef Hackl: Wichtig ist, dass es allen gut geht!

Josef Hackl, Obmann, Obmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft, kommentiert die Sache mit einem Augenzwinkern: Am Ende einer erfolgreichen Wintersaison freuen wir uns, dass es auch der Industrie gut geht. Wichtig ist, dass alle Branchen innovativ und für die Zukunft vorbereitet sind. Nur so können wir auch in den nächsten Jahren unseren erfolgreichen Weg fortsetzen! Dass der Tourismus in Tirol eine zentrale Rolle spielt und auch weiterhin für Wohlstand und Einkommen gerade in den Tälern sorgt bleibt unbestritten und ist auch mit ein Grund dass es allen Branchen gut geht. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Weg auch weiterhin für alle Branchen so gut weitergeführt werden kann. Im übrigen halte ich nichts von einer egozentrierten Auslegung von Statistiken, denn unsere Land Tirol funktioniert nur als ein System kommunizierender Gefäße.

