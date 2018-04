Bub musste in Brunnen neben Leiche ausharren

„Es grenzt an ein Wunder, dass dem Buben nicht mehr passiert ist“

Darin entdeckten die Retter gegen 22 Uhr den wimmernden Buben. Er kauerte neben seinem Betreuer, der kein Lebenszeichen von sich gab. Mithilfe der Feuerwehr und Mitgliedern der Bergrettung wurde zuerst Marcel aus dem engen Loch gezogen. Der Fünfjährige hatte beim Sturz in den 20 Meter tiefen Schacht nur leichte Verletzungen erlitten. Harald Geissler, Chef der Hauptfeuerwache Villach, sagt: „Es grenzt an ein Wunder, dass dem Kleinen nicht mehr passiert ist. Er dürfte wohl auf seinen Betreuer gefallen sein, was den Aufprall gedämpft hat.“