Ein Wachhund als Ersatz für eine Alarmanlage?

Der Spitz ist in der Regel ein zuverlässiger Wachhund, der Störungen in seinem Revier nachdrücklich und lautstark meldet. Diese Eigenschaft hat ihm auch den Ruf eines Kläffers eingebracht. Spitze sind, ähnlich wie Berner Sennenhunde, Leonberger, Deutsche Pinscher oder Hovawarts klassische Hofhunderassen, die nicht so sehr zum Streunen neigen wie andere. Auch der Jagdtrieb ist bei diesen Arten oft weniger stark ausgeprägt.