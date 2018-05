Kleine Köche ganz groß!

Die Stars von „Das jüngste Gericht“ sind pro Folge immer drei Kinder zwischen sechs und 13 Jahren, die durch ihr Kochtalent auffallen. Doch auch die Erwachsenen müssen an den Herd, nachdem die Sprösslinge ihr Talent unter Beweis gestellt haben, und sich an dem gleichen Rezept probieren. Ob das Gericht gelungen ist, beurteilen die Kids. Für die Erwachsenen gilt es also das „jüngste Gericht“ zu bestehen.