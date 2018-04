Model warnt vor K.O.-Tropfen: „Es geht so schnell“

Das Verabreichen von K.O.-Tropfen in einen Drink beansprucht nur wenige Sekunden. Substanzen wie K.O.-Tropfen, Diazepam oder GHB werden unwissenden Partygängern gerne in den Drink gemischt, um sie außer Gefecht zu setzen und sexuell gefügiger zu machen. Obendrein können sich die meisten am nächsten Tag auch an nichts mehr erinnern, was eine Strafverfolgung schwierig macht. Weiters werden viele von den eingesetzten Drogen sehr schnell im Körper abgebaut, was einen Nachweis meist unmöglich macht. Oft wird den Betroffenen zudem im Club nicht gleich geholfen, da Außenstehende glauben, sie wären nur betrunken, obwohl sie in Wahrheit unter dem Einfluss von Date-Rape-Drogen stehen.