Liverpool: Eine Stadt voller Ohrwürmer

Wer immer noch nicht von einem Trip nach Liverpool überzeugt ist, der kann auch ein Fußballmatch im legendären Anfield Stadion besuchen - mit Gänsehautgarantie, wenn die Hymne „You’ll Never Walk Alone“ angestimmt wird. Sie stammt übrigens von Gerry & The Pacemakers, so wie auch der Hit „Ferry across the Mersey“, der die Liverpooler Fähre besingt. Eine halbstündige Rundfahrt damit ist empfehlenswert, auch wenn einen der Ohrwurm danach noch lange verfolgt.