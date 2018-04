Wiener Polizei fahndet nach Internetbetrüger

Der Mann hatte demnach von Juli bis Oktober 2017 über willhaben.at Modeuhren zum Verkauf angeboten. Potenzielle Käufer überwiesen das Geld auf ein Konto eines Komplizen, der das Geld in bar an den Betrüger auszahlte. Der Mittäter wurde bereits von der Polizei ausgeforscht. Die Uhren wurden jedoch nie an die Kunden geliefert.