Kultur und Gastfreundschaft in Moskau und Kasan

Wieder an der Erdoberfläche, führt uns der Weg direkt zum berühmtesten Platz und Herzen der Stadt: dem Roten Platz, dessen Bezeichnung ursprünglich eigentlich „schöner Platz“ bedeutete. Die verspielten bunten Zwiebeltürme der Basilius-Kathedrale stechen beim Betreten sofort ins Auge. Vor allem am Abend mit festlicher Beleuchtung wirken sie noch märchenhafter. Mit genügend Kleingeld in der Urlaubskasse bietet das legendäre Nobelkaufhaus GUM - welches den Roten Platz an einer Seite begrenzt - alles, was das Herz an teuren Modemarken begehrt. Aber auch ohne dicke Brieftasche zahlt sich ein Besuch aus. Der 1890 erbaute Komplex besticht durch eine gigantische sehenswerte Glasdachkonstruktion. Gegenüber dem GUM, hinter der hohen Befestigungsmauer, befindet sich der Moskauer Kreml: Amtssitz des Präsidenten und Stadtburg mit Museen und Kathedralen, wie der Mariä-Verkündigungs-Kathedrale, der Hauskirche russischer Großfürsten und Zaren. Ikonen unschätzbaren Wertes aus dem 14., 15. und 16. Jh. sind hier ausgestellt.