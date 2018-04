Frau lebte mit Kindern und Hanfplantage in Wohnung

Mit einer eher dürftigen Ausrede hat sich eine 32 Jahre alte zweifache Mutter in Wien aus der Affäre ziehen wollen, als Beamte nach einem lautstarken Streit zur Wohnung der Frau im Wiener Bezirk Meidling anrücken. Gleich beim Betreten der Räumlichkeiten schlug den Beamten starker Cannabisgeruch entgegen, in einem Raum entdeckten sie dann eine durchaus üppige Marihuanaplantage. Von dieser will die Frau - auch die Kinder leben in der Wohnung und waren zu Hause - allerdings nichts gewusst haben. Die Beamten hörten die Botschaft wohl, allein ihnen fehlte der Glaube …