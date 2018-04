Was die Malediven so unwiderstehlich macht

Die Bilder, die man von den Malediven im Kopf hat, eignen sich gut zum Tagträumen. Kein Wunder, dass deren kitschige Strandmotive in den 1980er-Jahren auf Fototapeten ganze Wohnzimmerwände zierten. Man wird doch wohl noch träumen dürfen. Doch nun, nach neun Flugstunden und kurzem Transfer im Paradies angekommen, fühlt sich alles so echt an. Der feine Sand unter den Füßen an den schier endlosen schneeweißen Stränden, die schattenspendenden hohen Palmen, dieses helle freundliche Licht, das nicht mal bei Miesepetern schlechte Laune zulässt, der Indische Ozean mit seinen fein abgestuften Blautönen - von zartem Blaugrün über Variationen von Türkis bis zu mächtigem Azurblau - und seine reiche Unterwasserwelt. Wo sich silbrig glänzende Wellen an den Riffkanten brechen.