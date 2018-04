Polizei stoppt Verkehrssünder nach Verfolgungsjagd

Wilde Szenen haben sich am Montagabend im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus abgespielt. Als Polizisten einen Fahrzeuglenker zur Seite winken und einer Kontrolle unterziehen wollten, stieg der Mann am Steuer aufs Gas und raste davon. Drei Streifenwagen, darunter auch Ermittler in Zivil, nahmen die Verfolgung auf. In der Winckelmannstraße war dann Schluss mit der Flucht: Die Beamten konnten den Wagen stoppen. Den Einsatz mit gezogenen Dienstwaffen hielt ein Zeuge auf Video fest.