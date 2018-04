Suzuki Swift: Lieber leicht gegen den Strom

Unterm Strich

Andere heißen Mini, der Suzuki Swift ist es. Im besten Sinne. Schon sein geringes Gewicht ist ein Highlight. Ein Kleinwagen darf klein sein, vor allem wenn er so viel Platz bietet. Lange Strecken wird man mit ihm nicht zurücklegen wollen, aber er in der Stadt ist er ein Hit. Kein Wunder, dass er bei den World Car Awards 2018 einen dritten Platz einfahren konnte - in der Wertung World Urban Car of the Year. Da ist der Kleine also richtig groß.