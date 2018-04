Amateur findet seit 2005 verschollenen Satelliten

Der beim Start knapp 500 Kilogramm schwere Satellit war am 25. März 2000 in den Orbit gestartet und umkreist die Erde in einer stark elliptischen Bahn in einer Höhe zwischen 1000 und 46000 Kilometern. Der mit sechs verschiedenen Teilchendetektoren ausgestatteten IMAGE untersuchte das Erdmagnetfeld und konnte dessen Teilchenströme so umfassend abbilden wie es noch nie zuvor möglich gewesen war.