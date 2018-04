Haftstrafen für Esten nach Überfall auf Juwelier

Drei Täter bei Fahndung geschnappt

Die anderen Angeklagten, ziemliche Muskelpakete, beginnen die Vitrinen zu zertrümmern. Das bekommt an einem Bildschirm im Hinterzimmer die Geschäftsführerin mit. „Nicht schon wieder“, war ihr Gedanke, „denn ich habe mich an den Überfall im Jänner 2011 erinnert.“ Ein Sicherheitsmann, ebenfalls im hinteren Büro, zieht seine Pistole. Und drückt ab, als der Zweitangeklagte den Raum stürmt. Der Räuber erleidet einen Streifschuss an der Brust, alle vier Beteiligten flüchten Hals über Kopf, drei werden bei der Fahndung mit erbeuteten Uhren gefasst. Ein Vierter mutmaßlich Involvierter wird später in Estland verhaftet.