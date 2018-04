In Fußgänger gerast: Tatfahrzeug später auf Ebay

Jener 25-Jährige, der am Freitagabend im deutschen Cottbus mutmaßlich mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe fuhr und zwei Personen verletzte, bleibt nach seiner freiwilligen Meldung bei der Polizei weiter auf freiem Fuß. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gebe es keine Anhaltspunkte für ein versuchtes Tötungsdelikt, teilte die Staatsanwaltschaft Cottbus am Montag mit. Es mangele an Haftgründen. Unterdessen wurde bekannt, dass der 25-Jährige nur wenige Stunden nach dem Zwischenfall sein Tatfahrzeug auf Ebay angeboten hatte.