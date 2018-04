Gemeinden entscheiden nun selbst über Bäder-Aus

Wels und Linz investieren selbst

Übrigens: In Wels hat der Gemeinderat 1,5 Millionen Euro für eine neue Pumpen- und Filteranlage für das Freibad Welldorado freigegeben. Die Stadt will um Förderung ansuchen, rechnet aber eher nicht mit einer Zusage. In Linz erweitert die Linz AG gerade die Liegefläche im Parkbad um 1250 Quadratmeter - ebenfalls auf eigene Kosten.