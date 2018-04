Glööckler & Stöckel: Diven-Alarm am Set?

Na, das wird ein Spaß: Puls 4 schickt für die neue Sendung „Fashion-Duell“, die am 9. April um 20.15 Uhr startet, neben Uschi Fellner und Alexander Gebhardt die Paradiesvögel Harald Glööckler und Julian FM Stöckel ins Rennen. Dass diese Mischung eventuell für Diven-Alarm sorgen könnte, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber was sagen die beiden deutschen Stars zu den Gerüchten?