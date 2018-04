Geoffrey Rush verlässt kaum noch das Haus

Rush hat die Vorwürfe zurückgewiesen und die Zeitung verklagt. Wie sein Anwalt Nicholas Pullen am Montag in einer eidesstattlichen Erklärung darlegte, leidet der Schauspieler seit der Veröffentlichung unter „enormen emotionalen und sozialen Härten“. Rush habe in den ersten drei Monaten nach Bekanntwerden der Belästigungsvorwürfe „kaum sein Haus verlassen“, erklärte der Anwalt. Er fühle sich in der Öffentlichkeit „unwohl“ und nehme daher kaum noch an öffentlichen Veranstaltungen teil. Er esse zudem kaum etwas und wache jeden Morgen mit einem „schrecklichen Gefühl der Angst um seine berufliche Zukunft“ auf.