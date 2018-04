Top 4: Die besten Spiele für Outdoor-Fun

Ihr habt kein Spiel mit, wollt mit eurem Freundeskreis aber spontan ein wenig Action in die Runde bringen? Stellt euch einfach in einen Kreis, schließt die Augen und formt eure Hände gemeinsam zu einem „gordischen Knoten“, indem ihr sie alle in der Mitte zueinander führt und wahllos eine Hand eines Freundes nehmt.