Erster Auftritt der zerstrittenen Königinnen

Nach dem skandalträchtigen Streit bei der Ostermesse haben die Königinnen Spaniens sich offenbar ausgesprochen oder bemühen sich zumindest, in der Öffentlichkeit wieder in bester Harmonie aufzutreten. Beim Besuch am Krankenbett des abgedankten Königs Juan Carlos, dem am Samstag eine Knieprothese eingesetzt worden ist, lächelten Königin Letizia und Königin Sofia vor dem Spital für die Fotografen.