Die besten Foto-Smartphones in diesem Frühjahr

Die Zeiten, in denen Smartphones in gedimmt beleuchteten Räumen verrauschte und unscharfe Fotos produziert haben, sind vorbei. Wer heute zu einem Oberklasse-Handy greift, darf neben guten Tageslicht-Qualitäten dank lichtstarker Kameras auch eine vernünftige Performance in der Dämmerung erwarten.