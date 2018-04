Wiener Festival kürt Filme aus Osteuropa

Das LET‘S CEE Film Festival startet am 13. April 2018 in seine sechste Runde. Bis einschließlich 22. April werden herausragende Produktionen aus Zentral- und Osteuropa (CEE), der Kaukasus-Region und der Türkei in Originalfassung mit englischen und deutschen Untertiteln gezeigt. Im Rahmen von vier offiziellen Wettbewerben wird eine aktuelle Auswahl an Spiel-, Dokumentar-, Kurz- sowie Debütfilmen gezeigt.