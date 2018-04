Paar rettet Kind das Leben: „Schock sitzt tief“

Weil ein Arzt zufällig anwesend war und blitzschnell reagierte, ist die kleine Giulia noch am Leben: Die Dreijährige aus der Schweiz trieb am Sonntag im Hallenbad eines beliebten Kinderhotels in Fügen im Tiroler Zillertal plötzlich regungslos im Schwimmbecken. Kinderarzt Pascal zog sie aus dem Wasser - und rettete ihr zusammen mit seiner Frau das Leben.