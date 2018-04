Stefanie Kloß: Das Silbermond-Baby ist da!

Unter dem Foto ist zu lesen: „Hallo ihr Lieben, glücklich und geschafft wollen wir euch heute mitteilen, dass unser kleiner Sohn gesund auf die Welt gekommen ist. Was für ein Neuanfang! Wir kriegen das Strahlen kaum aus dem Gesicht, aber die Augenringe wahrscheinlich auch erst mal nicht. Also, alles wie es sein soll. Wir freuen uns mit vollstem Respekt auf alles, was da kommt und wünschen uns für unseren Sohn eine möglichst private und normale Kindheit. Bis ganz bald, Stefanie und Thomas + 1.“