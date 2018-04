Fast die Hälfte der Kellner will weg!

Zahl der Lehrlinge sinkt kontinuierlich

Rund 216.000 Menschen arbeiteten 2016 in Österreich im Beherbergungs- und Gastronomiesektor, ein Viertel davon geringfügig und mehr als 40 Prozent in Teilzeit. Die Zahl der Lehrlinge in der Sparte sinkt kontinuierlich: von 16.232 im Jahr 1980 auf 8905 im Jahr 2017. Die neueste Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigte folgenden Probleme auf: