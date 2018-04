Ärzte warnen vor „Kahlschlag“ in Unfallchirurgie

Die Ärztekammer sowie mehrere Unfallchirurgen haben am Montag vor den Einsparungsplänen der Bundesregierung im Bereich der Unfallversicherung gewarnt. Es drohe ein „Kahlschlag“ in der Versorgung, lautete der Tenor in der gemeinsamen Pressekonferenz - und billiger kämen der Staat bzw. die Steuerzahler dadurch auch nicht weg.