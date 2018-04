Heidi Klum im Liebesurlaub mit Lover Tom Kaulitz

Liebesurlaub in Mexiko

Nun scheint der Liebespakt mit einem vergnügt-verliebten Urlaub in Mexiko besiegelt zu sein. Das Paar wurde von Paparazzi bei seiner Ankunft am Flughafen Arm in Arm abgelichtet und später auf der Sonnenterrasse am Strand eines Hotels entdeckt. Einige Onlineseiten veröffentlichten sogar Oben-ohne-Fotos von Klum. Laut der Unterhaltungswebsite „Just Jared“ entstanden die Bilder in Cabo San Lucas.