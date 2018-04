Mohamed M. von Erdogans Regierung zu IS geschleust

Mohamed. M. weiter in Syrien vermutet

Der in Wien als Sohn ägyptischer Einwanderer geborene Mohamed M. saß bereits wegen Bildung und Förderung einer terroristischen Vereinigung in Österreich in Haft. Zuletzt berichteten Medien, dass der - auch immer wieder für tot gehaltene - M. in der nordsyrischen IS-Hochburg Rakka an Propagandamagazinen der Dschihadisten mitarbeite. In diesen seien zuletzt auch Todesdrohungen gegen prominente österreichische Muslime ausgesprochen worden.