GPS-Tracker mit Abhörfunktion müssen dran glauben

Die Anwendungsbereiche der Ortungsgeräte reichen von der privaten Nutzung zur Standortbestimmung von gestohlenen Fahrzeugen oder entlaufenen Haustieren bis hin zur geschäftlichen Nutzung durch Einbau in Firmenfahrzeuge oder LKW-Flotten. Auch in Schultaschen für Kinder halten solche Tracker immer häufiger Einzug. Zusätzlich zur Ortungsfunktion verfügen manche über eine Abhörfunktion, die sich per App oder SMS-Befehl aus der Ferne aktivieren lässt und es anschließend erlaubt, Gespräche unbemerkt abzuhören. Diese Abhörfunktion könne grundsätzlich jeder aktivieren, der Kenntnis von der Telefonnummer der SIM-Karte des Trackers habe, erläuterte die Bundesnetzagentur.