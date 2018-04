Arbeiter überfiel Wettlokale

Am Freitag erleichterte der 20-Jährige sein Gewissen und gestand den Überfall in Fürstenfeld. Und es war nicht sein einziger: Bereits am 22. März hatte der Mann ein Wettcafé in Eisenstadt überfallen und einen Angestellten mit einer Pistole bedroht, aber nur geringe Beute gemacht. Daraufhin schlug er am 29. März im selben Lokal gleich nochmals zu und flüchtete mit einem vierstelligen Betrag.