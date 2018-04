Kongress will Zuckerberg in die Mangel nehmen

Facebook wollte sich nicht zu den Informationen äußern. Zuckerberg ist am Dienstag zunächst als Zeuge bei einer gemeinsamen Sitzung des Rechts- und des Handelsausschusses im Senat geladen. Am Mittwoch steht eine weitere Befragung im Ausschuss für Energie und Handel des US-Abgeordnetenhauses an. Für Facebook könnten Zuckerbergs Auftritte im Kongress schicksalhaft werden: Das Netzwerk sieht sich der Bedrohung einer schärferen Regulierung ausgesetzt, die sein Geschäftsmodell beeinflussen könnte. Mehrere Senatoren und Abgeordnete kündigten in den vergangenen Tagen bereits an, dass sie den Facebook-Chef in die Mangel nehmen wollen.