Rossi über Marquez: „Er zerstört unseren Sport!“

„Auf diese Weise zerstört er unseren Sport“, schimpfte der neunfache Weltmeister Valentino Rossi, der einer der Fahrer war, die von Marquez von der Strecke gedrängt wurden, nach dem Rennen. Rossi kam nach der Berührung mit dem Spanier zu Sturz. „Ich sah, dass er eine Sekunde schneller war als ich. Ich war also nicht sehr stark. Also warum überholt er mich nicht einfach in der nächsten Kurve. Er ist stattdessen bewusst in mich reingefahren, in mein Motorrad, in mein Bein, um mich von der Linie zu drängen. Wenn ich stürze, ist er glücklich.“