Auffahrunfall löst Kettenreaktion aus: 6 Verletzte

Mit Pkw in Gegenverkehr

Zugleich kam der 29-Jährige selbst in den Gegenverkehr und wurde von einem 26-jährigen Lenker aus Haid mit seinem Pkw abgeschossen. Die beiden Autofahrer sowie in Summe drei Insassen und eine 52-jährige Radfahrerin wurden verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.