Zwölf Pöltl-Punkte: Toronto gewinnt gegen Orlando

Das Team der Stunde in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga bleiben die Philadelphia 76ers, die mit einem 109:97 gegen die Dallas Mavericks den 14. Sieg in Serie feierten. Sie festigten damit Platz drei in der Eastern Conference. Im Westen fixierte Utah Jazz durch ein 112:97 bei den Los Angeles Lakers das Play-off-Ticket. Um vier noch zu vergebende Postseason-Plätze rittern fünf Teams.