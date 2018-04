„Schwachkopf!“ Hamilton stinksauer auf Verstappen

Große Aufregung nach dem Grand Prix in Bahrain. Der für Verstappen alles andere als nach Wunsch verlief. Nach der Berührung mit Hamilton war in der fünften Runde für Verstappen endgültig Schluss, es soll sich um ein Problem mit dem Differentialgetriebe handeln. „Das Überholmanöver war ganz gut, Lewis hat mir am Kurven-Ausgang keinen Platz gelassen“, sagte Verstappen und gab Hamilton die Schuld an der heiklen Szene in Kurve eins.