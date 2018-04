Brite Crutchlow gewinnt MotoGP in Argentinien

Durch den Sieg in Argentinien übernahm Crutchlow die WM-Führung und verdrängte Katar-Sieger Andrea Dovizioso auf die zweite Position. In der Moto2 ging der Tagessieg an den Italiener Mattia Pasini auf Kalex, in der Moto3 an dessen Landsmann Marco Bezzecchi auf KTM.