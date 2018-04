Mit einem Bein schon Meister

Die Adneter waren in den bisherigen drei Frühjahrspartien sicherlich nicht die bessere Mannschaft. Die jeweiligen drei Zähler aber wanderten trotzdem auf das Konto der Wintersteller-Crew - so wird man Meister! Der nächste Schritt gelang mit dem 2:1-Sieg in Henndorf. Für deren Coach Schimpl, der mit seiner Truppe die erste Heimpleite hinnehmen musste, ist der Meisterzug abgefahren. „Ich gratuliere Adnet zum Titel“. In die gleiche Kerbe schlug auch Puchs Obmann Peter Weidisch: „Für mein Gefühl ist Adnet schon durch.“