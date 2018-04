Salzburg-Gegner Lazio jetzt auf Rang drei

Lazio Rom hat vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag in Salzburg weiteres Selbstvertrauen getankt. Die Mannschaft von Simone Inzaghi siegte am Sonntag bei Udinese mit 2:1 und verbesserte sich in der Serie A auf Rang drei. Ciro Immobile (26.), der mit nun 27 Treffern die Torschützenliste anführt, und Luis Alberto (37.) machten einen 0:1-Rückstand mehr als wett.