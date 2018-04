West Ham ärgert Chelsea dank Arnautovic-Assist

Marco Arnautovic und sein Team West Ham United haben am Sonntag in der englischen Premier League bei Chelsea einen Punkt erobert. Weil Southampton mit 2:3 bei Arsenal erneut verlor, rangieren die „Hammers“ schon sechs Punkte vor einem Abstiegsplatz. Meister Chelsea wiederum hat als Fünfter (57 Punkte) schon zehn Zähler Rückstand auf einen Startplatz in der Champions League.