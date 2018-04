Hütter mit YB Bern weiter souverän auf Meisterkurs

Der Vorarlberger Trainer Adi Hütter marschiert mit den Young Boys Bern weiter ungebremst Richtung Meistertitel in der Schweiz. Die Berner siegten am Sonntag in der 28. Runde der Super League in St. Gallen mit 4:2 und liegen weiterhin 16 Punkte vor dem FC Basel. Der Titelverteidiger siegte in Lugano (Marc Janko ab 46.) mit 1:0.