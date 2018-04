Zustellungsprobleme: Der Postfuchs muss zahlen

Nicht immer bringt der Postfuchs allen was. Wie berichtet, platzt bei Gericht so mancher Prozess wegen Zustellungsproblemen. Das Justizministerium versichert zwar, dass diese Ausfälle gering seien und das System klappe. Dennoch musste die Post wegen Mangelhaftigkeit 450.000 Euro an die Justiz zurückzahlen!