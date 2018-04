Bursch fuhr bei Kontrolle auf Zivilstreife auf

Eine Zivilstreife wollte am Sonntagnachmittag in Salzburg-Schallmoos einen Pick-Up kontrollierten, wie gewohnt machten die Beamten auf sich aufmerksam. Der 19-Jährige erkannte die Zeichen und folgte dem Polizeiauto auch. Die Streife lotste den Salzburger auf eine Busspur, die Beamten bremsten ab und hielten an.