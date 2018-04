Zig Millionen Euro werden bei der Uni Graz verbaut

Die Ausleihe ist in ein Ersatzquartier in Campus-Nähe übersiedelt. Nach der Rückübersiedelung in die neue UB wird das Gebäude in der Beethovenstraße saniert. Zehn Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Künftig wird dort die Pharmakognosie beheimatet sein. Die Planungen sollen heuer im Sommer abgeschlossen sein, der Baustart ist aber erst für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant.