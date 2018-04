Goolaerts stirbt bei Horrorsturz bei Paris-Roubaix

Für den Rennstall war er auch schon 2013 und 2014 in der Continental-Mannschaft gefahren. In diesem Jahr hatte er vor allem die Frühjahrsrennen in Belgien bestritten. Sein bestes Ergebnis war ein neunter Platz bei Dwars door West-Vlaanderen. Bei Paris-Roubaix war er zum ersten Mal bei den Profis an den Start gegangen.